Kommentar

vor 18 Min.

Haushalt Donauwörth: Vorsicht mit Großprojekten

Die Sanierung des Tanzhauses in Donauwörth – es ist eines der Großprojekte in der Stadt.

Plus Der Haushalt 2022 in Donauwörth ist ambitioniert. In den kommenden Jahren wird weiterhin viel Geld ausgegeben. Das kann nicht ewig so bleiben.

Von Thomas Hilgendorf

Donauwörth schöpft aus dem Vollen – das könnte man meinen angesichts der Fülle an Aufgaben und Ausgaben, die aktuell anstehen in der Großen Kreisstadt. Klar, es muss einiges angepackt werden: Allem voran ist hier das Alfred-Delp-Quartier, beziehungsweise dessen Erschließung zu nennen. Dazu gibt es keine Alternative. Donauwörth braucht weitere Siedlungsflächen, Wohnraum und Bauland sind begehrt, aber rar. Auch das Auffüllen von Baulücken ist daher notwendig. Keine Frage: Dieser Ausgabenposten muss mutig angesetzt werden, zumal hier auch wieder Geld nach Grundstücksverkäufen an die Stadt zurückfließen wird. Dennoch: Ob sämtliche weiteren Mammutprojekte in den kommenden Jahren wirklich umgesetzt werden können – Stichwort: Veranstaltungshalle –, das steht in den Sternen. Denn angesichs der unsicheren Weltlage, die sich auch auf jede deutsche Kommune in der ein oder anderen Form niederschlagen wird, ist Vorsicht angesagt.

