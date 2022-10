Hepatitis C: Der Fall muss öffentlich aufgearbeitet werden

Plus Die Verhandlung gegen den Donauwörther Narkosearzt wird weiter verschoben. Warum eine öffentliche Aufarbeitung so wichtig ist.

Als vor vier Jahren der Hepatitis-C-Skandal die Region und weit darüber hinaus erschütterte, eröffnete sich ein vielschichtiges Problemfeld. Denn nicht nur die Frage stand über Wochen im Vordergrund, wie viele Patienten der Narkosearzt aus Donauwörth wirklich angesteckt hatte und wie das eigentlich wohl geschehen hatte können. Der Medizin-Skandal lenkte den Scheinwerfer auch auf die Lage in den Kliniken: Wie hoch ist der Druck auf Ärzte? Wann brauchen sie selbst Hilfe? Hätte den Kollegen nicht früher etwas auffallen müssen oder hätten sie einschreiten sollen?