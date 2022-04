Kommentar

vor 11 Min.

Innenstadt: Jetzt braucht es Mut in Donauwörth

Die Reichsstraße steht seit Jahren in der Debatte. Viele Konzepte wurden geschrieben. Es ist an der Zeit für Taten.

Plus Viele Konzepte wurden in Donauwörth erarbeitet, neue Studien zur Stadtentwicklung folgen. Doch jetzt ist es an der Zeit für mutige Taten.

Von Thomas Hilgendorf

Man kann nicht über die Entwicklung der Donauwörther Innenstadt und damit der Reichsstraße sprechen, ohne sich eine eindrückliche Nachricht vom Montag in Erinnerung zu rufen. Dass die Nachricht vom endgültigen Aus des Kinos just an jenem Tag bekannt wurde, an dem gleich zwei wichtige Termine zur Stadtentwicklung anberaumt waren, das sieht fast aus wie ein Symbol.

