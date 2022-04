Das Kino-Aus ist ein großer Kratzer am Image Donauwörths

Plus Das Kino macht zu. Es ist ein Symptom dieser Zeit. Doch für Donauwörth ist es einfach nur bitter. Denn was macht diese Stadt überhaupt noch wirklich attraktiv?

Na, wann waren Sie zuletzt im Kino? Eben. Schon ein bisschen her, oder? Längst haben die Menschen ihren heimischen Fernsehsessel gegen den Kinosessel getauscht. Ist ja auch viel günstiger, auf Amazon Prime den neuen Streifen für 4,99 Euro herunterzuladen, als ins Kino zu fahren. Da ist zwar das Erlebnis ein ganz anderes, aber im Kino ist man mal schnell 30 Euro los. Und geschlossen war es ja jetzt auch lange Zeit - also gab es gar keine Wahl, man schaute zu Hause. Und jetzt hat man sich das Kino abgewöhnt. Und dabei bleibt es nun leider auch.