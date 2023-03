Kreisetat mit Schulden: Warum es keine Alternative gab

Plus Bayernweit fand die Schuldenfreiheit des Landkreises einst Beachtung. Das ist nun vorbei. Warum dem Landrat dennoch Respekt gebührt, kommentiert Bernd Schied.

Es war im Jahr 2017, als der Landkreis Donau-Ries überregionale Schlagzeilen machte. Landrat Stefan Rößle hatte seinerzeit sein großes Ziel der Schuldenfreiheit erreicht. Jetzt, sechs Jahre später, musste sich der Landkreischef von einem seiner Herzensanliegen verabschieden.