Mehr Kriminalität im Donau-Ries-Kreis: Was die Zahlen aussagen

Plus Die Kriminalitätsstatistik im Donau-Ries-Kreis bietet Zahlen zu den einzelnen Kommunen. Die Werte bedürfen einer Analyse.

In Kaisheim und in Wemding haben im vorigen Jahr mit Abstand deutlich mehr Straftaten stattgefunden als in den anderen Kommunen des Donau-Ries-Kreises. Dies zeigen die Werte zur sogenannten Kriminalitätshäufigkeit. Hier werden in der Statistik die von der Polizei abgearbeiteten Fälle bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in eine Kennzahl für jede Stadt und Gemeinde gefasst. Stellt sich die bange Frage: Leben die Menschen in der Marktgemeinde Kaisheim (Häufigkeitszahl 5791) und in Wemding (5381) unsicherer als in den umliegenden Kommunen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

