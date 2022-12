Lassen Sie es dieses Jahr zu Silvester mal richtig krachen

Ob auf Kontakte oder Energiefresser: 2022 haben wir auf vieles verzichtet. Zeit, es auch mal krachen zu lassen - jeder auf seine Weise. Prost Neujahr!

Das Jahr 2022 war kein leichtes, aber auch kein schlechtes. Die Pandemie fand ein Ende. Vorbei. Geschafft. Und mit welchem Kraftakt haben es alle gemeinsam überwunden.

Wir verzichteten auf Familientreffen, Partys mit Freunden, Geburtstagsfeste und Grillabend. Wir ließen den Händedruck weg und winkten uns nur zu. Wir verkniffen uns die herzliche Umarmung und rückten die Masken zurecht. Mit Schnupfen trauten wir uns nicht mehr aus dem Haus und mussten auf so dringend benötigten Urlaub verzichten. Seit Herbst waren wir auch in Energiefragen sehr vernünftig. Das Licht blieb ausgeschaltet, die Heizung heruntergedreht, die Dusche kalt. Im Advent wurde die Weihnachtsbeleuchtung gar nicht ausgepackt. Alles das hatte und hat gute Gründe und war und bleibt sinnvoll. 2023 werden wir weiter vieles in unserem vom Wohlstand geprägten Leben überdenken müssen und unser Handeln danach ausrichten.

Doch jetzt, liebe Leserinnen und Leser, jetzt ist Silvester. Heute ist ein Tag, an dem wir es mal krachen lassen können. Wie - das möge jedem selbst überlassen sein: Mit Raketen, Böllern, Topfschlagen, Glocken oder dem zarten Klirren eines mit feinem Getränk gefüllten Sektkelches. Vertreiben Sie die Sorgen und Ängste und glauben Sie an eine gute Zukunft. Prost Neujahr!