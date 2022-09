Lichter an Weihnachten? Ja, bitte – aber mit Maß

Donauwörth spart Energie. Das ein oder andere fällt heuer aus. Doch Weihnachten muss leuchten dürfen, meint Redakteur Thomas Hilgendorf.

Man wird auch heuer wieder in der Vorweihnachtszeit in Donauwörth erkennen, dass global nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist derzeit. Events wie die Lichternacht finden nur in reduziertem Umfang statt, die während der Pandemie installierten Beleuchtungen in der Promenade bleiben ausgeschaltet, die Weihnachtsbeleuchtung brennt erst ab dem späten Nachmittag bis 21 Uhr an diesmal weniger Tagen.

Auf Weihnachtsdekoration wird auch heuer nicht verzichtet in Donauwörth. Foto: Wolfang Widemann (Archivbild)

Der eine oder andere mag sich vielleicht daran stoßen, warum nun der Lichtpark heuer keiner sein wird, die Stadt dafür aber an der Weihnachtsbeleuchtung festhält. In der Tat war der Lichtpark in der lähmenden Zeit der pandemiebedingten Schließungen eine tolle Sache - doch er hat keine prägende Tradition. Weihnachten ist hingegen neben Ostern das christliche Hochfest überhaupt. Die Botschaft: Das Licht (Jesu) als Hoffnung und Rettung für die Menschen. Man sollte dieses Licht leuchten lassen. Gerade jetzt. Und: Wohl die meisten feiern hierzulande nach wie vor Weihnachten. Alles Weihnachtliche ausgeschaltet zu lassen, nein, das wäre irgendwie auch ein Einknicken vor den Widrigkeiten dieser Welt. Es geht in dieser Zeit um Hoffnung, um das Wesentliche, um Besinnung.

Und trotzdem geht die Stadt auch hier maßvoll vor: Die Weihnachtsbeleuchtung wird nicht protzig sein; es gibt verkürzte Zeiten, angepasst an das derzeitige generelle Spargebot - und dennoch soll die Stadt lebendig wirken und sein dürfen. Ein gangbarer Weg auf einem schmalen Grat, auf dem wir alle uns wohl dieser Tage wiederfinden.

Lesen Sie dazu auch