Man darf für den Glauben werben

Plus "Weihnachten im Schuhkarton" ist keine Mogelpackung. Mission kann einem Christen nicht zum Vorwurf gemacht werden, denn schließlich gibt es einen Auftrag dazu.

Dass die christliche Organisation " Weihnachten im Schuhkarton" eine missionarische Ausrichtung hat, dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Der Grund für den missionarischen Aspekt findet sich in der Bibel, der Heiligen Schrift aller Christen. Hier steht der Missionsauftrag Jesu: "Macht zu Jüngern alle Völker." Dass eine christliche Organisation dies ernst nimmt und mit einem weiteren Aspekt christlicher Verpflichtung - nämlich der Nächstenliebe - verbindet, ist eher als seriös zu respektieren, als ihr dies negativ auszulegen.