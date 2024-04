Mehr geht im Moment nicht!

Plus Der Haushalt 2024 der Stadt Rain ist erneut ein Rekordhaushalt und sehr schwer zu stemmen. Ist er verschwenderisch?

Ist der Rainer Stadtrat einer, der das Geld mit vollen Händen ausgibt? Am Ende sogar verschwenderisch und noch dazu nicht vorhandenes Geld? Ja - mit Blick auf die reinen Zahlen, auf Größenordnungen, auf Soll und Haben scheint dieser Eindruck nicht ganz abwegig. In nur einer gut halben Legislaturperiode hat es dieses Gremium geschafft, das Haushaltsvolumen drastisch in die Höhe schnellen zu lassen. Es ist ein Rekordhaushalt nach einem Rekordhaushalt nach einem Rekordhaushalt... - Lag der Etat zu Beginn der Ära Karl Rehm 2020 bei 31,4 Millionen Euro, so beträgt er jetzt 47,6 Millionen und damit um über 50 Prozent mehr.

Hinter diesen Zahlen steckt vor allem eine Fülle an Investitions-Aktivitäten. Kommen die bei der Bevölkerung an? Ein Stück weit sicherlich, doch hört man sich um, so bleiben bei den meisten immer noch viele Wünsche offen. Es herrscht oft die Meinung, zu vieles bleibe zu lange unerledigt, wichtige Dinge würden auf die lange Bank geschoben und kämen nicht richtig in die Gänge. Da klafft mitunter ein Loch zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

