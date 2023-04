Mehr Grün: Das ist notwendig für die Donauwörther Innenstadt

Plus Mehr Bäume, mehr Büsche, mehr Natur in Donauwörth. Das ist keine Romantik, es ist ein notwendiges Zurück zu den Wurzeln, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Es ist keine Marotte, keine Modeerscheinung, kein Luxus. Dass unsere Städte mehr Bepflanzungen, mehr Grün bekommen, ist seit Langem überfällig. Generell: Es war einer unserer zahlreichen menschlichen Fehlentscheidungen, dass die Kommunen vielerorts zu Betonburgen verkommen sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Langsam erkennt auch der Letzte: Wir brauchen Pflanzen um uns herum, wir brauchen die Schöpfung, um daraus schöpfen zu können. Ganz praktisch lassen sich viele Belege dafür finden. Stichwort "Stadtklima". Jeder weiß, dass es einen Unterschied macht, wenn er bei Hitze eine schattige Allee entlang schlendert oder sich in einer schattenlosen Innenstadt von einem künstlich gekühlten Geschäft zum anderen schleppen muss. Wir werden den Wert der Bäume in den kommenden Jahren wohl noch stärker feststellen.

Gerade deswegen sind die Planungen der Stadt Donauwörth zur verstärkten Begrünung sowohl folgerichtig als auch notwendig. Sie sind eben kein Luxusgut, kein bloßes "nice to have", wie man auf Neudeutsch sagt, nein, sie sind in mehrfacher Hinsicht von schier existenzieller Bedeutung. Als Schattenspender, als CO2-Absorbierer und ehrlicherweise auch als Mittel, um die Innenstadt schlichtweg attraktiver zu gestalten. In den vergangenen Jahren ist die Stadt erste Schritte gegangen: Die Donau, die Namensgeberin der Stadt, führte über Jahrzehnte schier ein Schattendasein; jetzt ist sie, auch dank einer beherzten Bürgerinitiative, wieder erlebbar in Donauwörth. Ein Zugang zum Kaibach in der Promenade mit Sitzstufen - warum nicht? Es führt die Bürgerinnen und Bürger wieder näher an die Natur. Und noch einmal: Das ist kein Luxus, es ist lebenswichtig.

