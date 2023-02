Natürlich brauchen wir ein Pflichtjahr

Ein Jahr für die Mitmenschen, fürs Land – das wäre goldrichtig in der aktuellen Lage. Und es schaffte Vertrauen, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Fast zehn Jahre ist es her, da wurde das Eloka-Bataillon 922 aus Donauwörth aufgelöst, die verbliebenen Soldaten abgezogen und verlegt. Es waren nur noch wenige anwesend, damals beim Auflösungsappell in der Alfred-Delp-Kaserne. Heute arbeiten mehr Bundeswehr-Angehörige auf dem Airbus-Gelände als zuletzt auf dem Schellenberg. Der Abbau der Truppe, wie er über die Jahre in Donauwörth geschehen ist bis 2013, er ist symptomatisch dafür, wie dieses Land beziehungsweise seine (Bundes-)Politik letztlich zur Truppe stand: Ein unliebsames, ja, vielleicht irgendwie mitzuschleifendes Vehikel von gestern, das man sich bestenfalls als herunterrationalisierte Rumpftruppe leisten wollte.

Naiv, diese Herangehensweise, in der völligen Verkennung der Lage, wie es Soldaten ausdrücken würden. Denn der Mensch an sich ist nicht "besser" oder "braver" geworden, die Welt beileibe nicht friedlicher. Territorialverteidigung ist und bleibt Staatsaufgabe – und der Staat, das sollten eigentlich alle sein im Volk. Deswegen erscheint es nur folgerichtig, dass jeder eine Zeit lang seinen Dienst tut für das Land – entweder im sozialen, karitativen, ökologischen Bereich, im Katastrophenschutz, oder eben bei der Bundeswehr. Wie ein solcher Dienst ausgestaltet ist, das ließe sich kreativ lösen: Einsatzwochen auf Jahre gestaffelt (ähnlich wie in der Schweiz), am Stück, in mehreren längeren Abschnitten – auch später noch als regelmäßig weitergebildete Reservisten (wie es in Deutschland zumindest noch rudimentär geschieht) oder vielleicht auch ganz anders.

"Pflicht" bedeutet von der Wort-Herkunft her nichts Negatives

Wir sollten in unserer Gesellschaft jedenfalls wieder lernen: "Pflicht" entspringt dem Wort "pflegen", was an sich nichts Negatives ist, im Gegenteil. Nicht in Form eines autoritär-obrigkeitsstaatlichen Zusammenspiels von Befehl und Kadavergehorsam, sondern im Sinne eines wertegebundenen, freiheitlichen Rechtsstaates, den es zu schützen gilt – auch territorial. Ein Pflichtjahr sorgte wieder für eine engere Bindung von Staat und Staatsvolk, es ist – zumal breit angelegt – auch immer ein Dienst für den Mitmenschen. Das wäre – stets unter dem Aspekt des vorbildlichen bundesrepublikanischen Konzepts der "Inneren Führung" (der Bindung an das Gewissen) – zudem wertvoll im Sinne unserer Verfassung und, auch wenn das leider allzu oft gern verdrängt wird, unserer christlich-jüdischen Prägung. Die vergangenen zehn Jahre haben gezeigt, dass Freiwilligkeit allein offensichtlich leider nicht reicht.

