Neubau der Marxheimer Donaubrücke ist ein ambitioniertes Vorhaben

Plus Der Neubau der Donaubrücke bei Marxheim ist überfällig. Rechtlich und politisch ist jetzt alles klar. Doch die aktuellen Krisen können nicht ausgeblendet werden.

Die Donaubrücke bei Marxheim ist seit über 20 Jahren ein Dauerposten auf der Aufgabenliste des staatlichen Bauamtes in Augsburg. Dass es ein Neubau werden soll, stand nie infrage. Nur geschehen ist sehr lange nichts. Statt die wichtige Querung über die Donau zu ersetzten, wurden nur die Auflagen für den Verkehr erhöht. Seit 2007 wurde der Schwerlastverkehr begrenzt, seit 2013 ist die Brücke nur noch wechselseitig einspurig befahrbar. Zugleich ist die Brücke derzeit angesichts der Sperrung der benachbarten Donaubrücke in Bertoldsheim stärker genutzt, denn je. Den Neubau durchzuziehen, ist also überfällig. Doch der schöne Zeitplan könnte trotz politischem Willen wieder wanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen