Parken wird teurer in Donauwörth: Das ist kein gutes Zeichen

Plus Parken wird teurer in Donauwörth. Die Erhöhung der Gebühren komme zur Unzeit, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Wieder einmal eine Anpassung der Preise. Will heißen: eine Erhöhung. Sie beruht – da darf man gern auch anderer Meinung sein – auf einer Entscheidung zur Unzeit. Nun also das – das Parken wird teurer in Donauwörth. Ein kleiner Posten, möchte man meinen. Aber eben einer von zuletzt vielen im Leben der Menschen hier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen