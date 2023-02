Pflege und Sozialbereich: Klatschen allein reicht nicht

Plus Der Blick auf die Wirtschaft in Nordschwaben erzeugt gemischte Gefühle. Einige Branchen sind durchaus Sorgenkinder, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Donau-Ries hat jüngst ein realistisches Lagebild zur hiesigen Wirtschaft gezeichnet. Denn einerseits stimmt es ja: Nach wie vor herrscht schier Vollbeschäftigung; die Betriebe - zumindest die meisten - haben sich entgegen aller apokalyptischer Prophezeiungen im Zuge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges recht wacker gehalten. Mehr noch: Oftmals steht ein sattes Plus in den Bilanzen. Doch andererseits ist dies nur ein Teil des Bildes, wenngleich ein gewichtiger.