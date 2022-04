Pro: Warum das Donauwörther Freibad einen neuen Namen braucht

Plus Die Neueröffnung des Donauwörther Freibades bietet eine einmalige Chance: Es könnte einen einprägsamen Namen erhalten. Warum die Stadt nicht zögern sollte.

Das Kind braucht einen Namen, heißt es im Volksmund. Und jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, die Taufe zu vollziehen. Millionen sind ins Donauwörther Freibad geflossen. Schmerzlicher denn je wurde die Freizeitmöglichkeit gerade in den Pandemie-Jahren vermisst. Jetzt aber, wenn im Mai die Tore wieder öffnen, beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Freibades: ganz neu, schöner, größer, attraktiver - und gerne auch mit einem neuen Namen. Oder besser: Mit einem Namen, der sich Land auf und Land ab in die Köpfe der Menschen einbrennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen