Protest gegen Solarpark Buchdorf zeigt ein grundsätzliches Dilemma

Plus Wofür soll das Land genutzt werden? Am Beispiel Solarpark Buchdorf zeigt sich erneut der harte Kampf um Flächen und die Frage, was wo produziert werden soll.

Der Widerstand gegen den geplanten Solarpark in Buchdorf kommt für die Verantwortlichen vielleicht überraschend. Denn das Thema vor Ort ist nicht neu. Seit über zwei Jahren wird über einen passenden Standort diskutiert und scheint nun gefunden. Doch auch schon anderswo im Landkreis wurden Projekte dieser Art mit ähnlichen Argumenten abgelehnt oder per Bürgerentscheid gestoppt. Dass das also Sprengkraft hat, war zumindest erwartbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen