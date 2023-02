So schnell wird beim TSV Rain keine Ruhe einkehren

Plus Die Spieler des TSV Rain wollen sich auf den Fußball konzentrieren. Doch der Wunsch nach Normalität nach dem jüngsten Trubel wird wohl so schnell nicht erfüllt werden.

Die Entscheidung ist gefallen: Die erste Mannschaft des TSV Rain hat sich trotz des jüngsten Dramas, dem die Rücktritte von Trainern und Führungsspielern folgten, entschieden, die Saison zu beenden. Es gibt verschiedene Meinungen zu den Vorfällen um unglückliche Kommunikation zwischen Team und Führungsriege und dem diskutierten Zwangsabstieg in die Landesliga. Doch einen Wunsch haben nun alle: Es soll wieder Ruhe einkehren. Einfach wieder kicken und sich auf den Sport konzentrieren. Doch so schnell dürfte das nicht passieren.