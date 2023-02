Stadt-Acker Donauwörth: Warum gemeinsam Gärtnern eine sehr gute Idee ist

Plus Warum ein Stadt-Acker in Donauwörth eine simple und doch einfach gute Idee ist, kommentiert DZ-Redakteurin Barbara Wild.

Wer im eigenen Garten Tomaten züchtet, der kennt dieses Gefühl. Frisch vom Strauch, geerntet aus der eigenen Zucht - das schmeckt einfach tausendmal besser, als im Supermarkt gekauft. Und das Beste: Man weiß, wie das Gemüse gewachsen ist - ungespritzt, nur mit Kaffeesatz gedüngt und mit brillanter CO₂-Bilanz in Sachen Lieferweg.