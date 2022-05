Storchen-Boom in Donauwörth darf nicht zur Plage werden

Plus So viele Storchenpaare wie nie in Donauwörth - eine Sensation. Die negativen Folgen dürfen nicht ausgeblendet werden. Es braucht professionelles Management.

Es wäre zynisch, zu schreiben, dass sich wenigstens über den Dächern der Reichsstraße etwas tut, während unten Geschäfte und das Kino schließen. Denn eigentlich ist es erst einmal eine gute Nachricht, dass Donauwörth so viel Störche hat wie nie. Wer freut sich nicht, einen Blick auf die Flugkünste der Störche werfen zu können, die ganze Spannweite der Tiere aus der Nähe zu erkennen und vom Klappern überrascht zu werden. Fast täglich zücken Touristen wie Spaziergänger spätestens am Kloster Heilig Kreuz ihr Handy und knipsen ein Bild des Storchenpaares - die Tiere zu entdecken, ist immer noch etwas Besonderes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen