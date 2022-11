Übergewinnabgabe? Ja, aber nicht für Biogas

Plus Eine Übergewinn-Abgabe auf Energiekrisen-Gewinne, um eine Strompreisbremse zu finanzieren? Das ist eine vielversprechende Idee – wenn es nicht die Falschen trifft.

Biogasanlagen-Betreiberinnen und -Betreiber, die einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, dürfen jetzt nicht mit einer Übergewinn-Abgabe bestraft werden. Für den Fortschritt der Energiewende sollte die Regierung sie als wichtige Partner sehen, die etwa rund um die Uhr Strom liefern können.