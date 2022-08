Waldumbau wird gegen den Borkenkäfer verstärkt nötig sein

Plus Der Borkenkäfer ist zurück - und zeigt eines deutlich: Der Waldumbau muss im Landkreis Donau-Ries weiter voranschreiten. Das sollte nun jeder verstanden haben.

Man hätte gern auf ihn verzichtet in den heuer ohnehin geplagten Wäldern. Aber es war angesichts der Trockenheit wohl eher eine Frage der Zeit, wann der Borkenkäfer die Forste in der Region wieder in größerem Stile peinigt. Nun ist er da und Forstexperten aus dem Landkreis Donau-Ries rechnen mit Ausfällen bei den Fichten von zehn bis 20 Prozent. Das ist nun noch kein Katastrophenszenario, kein neuer Horror, aber eben auch alles andere als ein Grund, die Hände in den Hosentaschen zu vergraben und wegzusehen. Das Holz muss nun rasch ausgebracht werden, damit der Vermehrung der Populationen zumindest Grenzen gesetzt werden. Doch das ist nur der kurzfristig notwendige Schritt.

