Warum Wemding das Duell um die Landesgartenschau verloren haben könnte

Plus Günzburg oder Wemding – nur eine schwäbische Stadt konnte den Zuschlag für die Landesgartenschau bekommen. Über die Gründe der Entscheidung kann man nur mutmaßen.

Die Enttäuschung der Menschen im Landkreis ist verständlich: Eine Landesgartenschau in Wemding war keine Fantasterei, sondern am Ende ein Traum, der gute Chancen hatte, wahr zu werden. Nach Rain im Jahr 2009 wäre die Zeit reif gewesen für eine weitere Schau im Donau-Ries. Am Ende aber galt es noch das Schwabenduell zu gewinnen: Günzburg oder Wemding war die Frage. Doch auch wenn es am Ende nur zwei Finalisten sind – die Chance zu verlieren lag eben auch bei 50 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen