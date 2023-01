Warum wir den Fasching 2023 so dringend brauchen

Plus Endlich wieder Fasching. Nach drei Jahren Corona ist die Lust auf die tollen Tage da. Vor allem in einer Region in Nordschwaben. Das hat gute Gründe.

Ein Leben ohne Fasching in Nordschwaben ist möglich, aber es macht deutlich weniger Spaß. Diese Erfahrung haben wir die vergangenen zwei Jahre machen müssen. Zwar zeigten sich die Vereine angesichts der Pandemielage dennoch kreativ - man erinnere sich an den Faschingsumzug aus Lego-Figuren in Rain - doch es war einfach nicht dasselbe. Fasching ist viel mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen