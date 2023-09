Teures Essen in den Kitas: Werden Kinder zum Luxus?

Plus Kinder werden immer teurer, dennoch sind sie wichtig für die Gesellschaft. Wer sparen will, sollte nicht zuerst bei Familien ansetzen, findet Helen Geyer.

Eltern zu werden, ist längst ein teurer Spaß. Allein für das Mittagessen im Kindergarten zahlen die Erziehungsberechtigten hier im Landkreis im Mittel knapp 3,80 Euro. Bleibt das Kind jeden Tag bis zum Nachmittag im Kindergarten, sind das bei 20 Tagen 76 Euro nur für die Verpflegung. Dazu kommen steigende Kita-Gebühren. Der Freistaat Bayern übernimmt davon 100 Euro, wenn das Haushaltseinkommen eine gewisse Grenze nicht übersteigt.

Dennoch bleiben monatlich zwischen 10 und 50 Euro bei den Eltern, also insgesamt um die 100 Euro pro Monat nur für die Kinderbetreuung. Zusätzlich benötigt ein Kind in jungen Jahren regelmäßig neue Kleidung, dazu Essen, Hygieneartikel oder Spielzeug. Später kommen noch die Kosten für Schulmaterialien, Bücher, Hobbys oder Klassenfahrten dazu.