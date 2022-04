Wir brauchen die Bauern vor Ort

Plus Brachflächen statt Acker - das war über Jahre die Devise. Nun ist ein Umdenken hinsichtlich der Landwirtschaft dringend erforderlich.

Es klang bis vor wenigen Monaten ach so modern und vermeintlich ökologisch sinnvoll: Hierzulande sollten doch bitte die Gülle-Hänger mit den großen Traktoren vornedran der Vergangenheit angehören. Brachflächen statt Acker. Das war die Devise. DIes hat sich, ähnlich wie es in der deutschen Sicherheitspolitik der Fall war, wohl als Trugschluss einer naiven Tagträumerei herausgestellt.