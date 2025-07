Martin Drexler ist wieder Kandidat für das Amt des Bürgermeisters

Der Weg ist bereitet: Der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler kann eine vierte Amtszeit als Rathauschef anpeilen. Bei der Wahlversammlung beim Wallfahrtswirt nominierten über 140 Personen den langjährigen Rathauschef erneut als überparteilichen Kandidaten für die Wahl im März 2026. „Es ist mir eine Ehre“, sagte der Rathauschef zum Ergebnis und appellierte: „Lasst uns Wemding und Amerbach gemeinsam weiterentwickeln.“ Es war der erste Termin dieser Art im Landkreis Donau-Ries vor den anstehenden Kommunalwahlen.

In seiner Bewerbungsrede, die Drexler laut eigener Aussage ganz bewusst auf rund 15 Minuten komprimiert hatte, betonte er zunächst, was ihm besonders am Herzen liege: „Das Miteinander.“ Kommunalpolitik lebe vom Zusammenhalt, dem gemeinsamen Anpacken und gegenseitigem Respekt: „Hier bei uns in Wemding zählen keine Schlagzeilen, keine ideologischen Grabenkämpfe, sondern die Menschen und ihre Anliegen vor Ort.“

Wichtige Projekte in der Stadt Wemding verwirklicht

Beim Rückblick auf die zu Ende gehende Wahlperiode erwähnte Drexler auch die Corona-Pandemie mit ihren Herausforderungen. Hier habe man gemeinsam als Stadt Verantwortung übernommen. Zudem ging er auf wichtige Projekte ein, die umgesetzt wurden – zum Beispiel den Neubau des Feuerwehrhauses mit Hackschnitzel-Heizwerk oder die derzeit laufende Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Sankt Marien. Hinzu kamen zahlreiche kleinere, aber laut Drexler ebenfalls bedeutende Maßnahmen. Das Fazit des Bürgermeisters: „Wemding bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich. Mit Maß und Vernunft, aber auch mit Mut, die Zukunft zu gestalten.“

Genau deswegen wolle er in den kommenden sechs Jahren weiter Verantwortung übernehmen. Der seit 2008 amtierende Bürgermeister skizzierte einige Herausforderungen für die nahe Zukunft: An erster Stelle stehe die Sanierung der Grund- und Mittelschule („eine Generationenaufgabe“) über den Schulverband. Ebenso wichtig werde die Neugestaltung des Schlosshofes nach dem Auszug der Feuerwehr. Um hier ein dauerhaftes Konzept zu entwickeln, das die Altstadt aufwerten kann, benötige man den Einstieg von Investoren und Privatpersonen.

Wemdinger Bürgermeister: Stadt muss Kosten stets im Blick haben

Hinzu komme die weitere Erschließung von Baugebieten, die Stärkung der lokalen Wirtschaft, Förderung der Vereine mit Jugendarbeit oder auch der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Verbesserungen beim Hochwasserschutz. Wie Drexler, der kommende Woche 54 Jahre alt wird, ausführte, hänge die Umsetzung von der finanziellen Lage ab. So sei auch Wemdings Verschuldung sei durch die jüngsten Großprojekte gestiegen. Bei zukünftigen Aufgaben müsse man die Kosten stets im Blick haben, betonte der Rathauschef.

Der Wahlgang selbst unter Leitung von Stadtrat Josef Barta verlief unspektakulär: 148 in Wemding wohnhafte und volljährige Personen waren anwesend, 146 davon gaben ihre Stimme ab. Drei Wahlzettel waren ungültig, die weiteren 143 Anwesenden erklärten zu 100 Prozent Drexler ihre Unterstützung. Dieser nahm die Nominierung dankend an, das Resultat gebe mit Blick auf die Wahl am 8. März Ansporn und Motivation. Auch seine Gattin Iris freute sich über das Ergebnis und kündigte an, ihrem Ehemann weiterhin bei allen Herausforderungen zur Seite zu stehen.

Diese Redner unterstützten die Kandidatur von Martin Drexler in Wemding

Vor dem Wahlgang hatten einige Personen in kurzen Reden noch um Unterstützung für Drexler geworben – angefangen vom Zweiten Bürgermeister Hans Roßkopf (SPD) über die Stadtratsmitglieder Hans-Ludwig Held (CSU), Amerbachs Ortsteilreferent Karl Strauß (Amerbacher Liste), Roland Schuster (PWG), Dietmar Dahlke (UWW), Anton Eireiner (CSU) und Johannes Vogel (SPD) sowie Wolfgang Hoinle, Vorsitzender des SC Amerbach. Bereits zu den Wahlen 2014 und 2020 hatte sich Drexler als überparteilicher Kandidat nominieren lassen.