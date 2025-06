Kompromiss bei neuen Öffnungszeiten von Tankstelle

In der Diskussion um die neuen Öffnungszeiten einer Tankstelle in Wemding kommt jetzt wohl ein Kompromiss zustande. Der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats hat einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Wie bereits gemeldet, hat die Tankstelle an der Harburger Straße einen neuen Besitzer. Dieser beantragte zunächst einen Betrieb rund um die Uhr. Bislang darf die Tankstelle von 7 bis 20 Uhr geöffnet haben. Die Ratsmitglieder in Wemding sahen einen möglichen Dauerbetrieb kritisch. Grund: Im Umfeld der Tankstelle befindet sich ein Wohngebiet. Deshalb lehnte der zuständige Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen ab.

Tankstelle in Wemding soll künftig von 6 bis 22 Uhr offen sein

In der Zwischenzeit fanden mehrere Gespräche statt. An diesen waren das Gewerbeaufsichtsamt Augsburg (dieses erteilt letztlich die Genehmigung) und das Landratsamt beteiligt. Ergebnis: Der Betreiber reichte einen veränderten Antrag ein. Demnach soll die Tankstelle künftig von 6 bis 22 Uhr offen sein. Dies wäre eine Anpassung an die Öffnungszeiten der anderen Tankstellen in der Kommune. Das Landratsamt erteilte nach Auskunft von Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann dieser Lösung bereits sein Einvernehmen. Gleiches tat nun auch einstimmig das Gremium des Stadtrats. (wwi)