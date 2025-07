Konrad Müller kandidiert als Bürgermeister

Die Kommunalwahl 2026 wird entscheidend für die Zukunft der Stadt Monheim und deren Ortsteile, denn - wie berichtet - der amtierende Rathauschef Günther Pfefferer stellt sich nicht mehr zur Wahl. Die CSU Monheim hat sich in dieser Situation eindeutig positioniert mit einem einstimmigen Vorstandsbeschluss Konrad Müller als Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen. Die offizielle Nominierung durch die Mitglieder in einer Ortshauptversammlung folgt noch im Juli. Die CSU Monheim setzt damit bewusst auf einen Generationswechsel aber nicht auf einen Sprung ins Ungewisse: Die Menschen in Monheim und den Ortsteilen kennen Konrad Müller.

Müller bringt Berufserfahrung aus der freien Wirtschaft, Organisationstalent und Führungskompetenz mit, so die CSU in einer Pressemitteilung. Er verstehe Verwaltung als Dienstleistung und Politik als Verantwortung gegenüber den Menschen vor Ort. Sein Anspruch sei der: Die Verwaltung modernisieren, wirtschaftliche Perspektiven für Betriebe und Arbeitsplätze schaffen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Monheim und seine Ortsteile als lebenswerte Heimat für alle Generationen weiterzuentwickeln.

Müller: „Politik muss wieder näher an die Menschen“

„Ich will keine leeren Versprechen, sondern ehrliche Arbeit. Politik muss wieder näher an die Menschen im Rathaus, in den Ortsteilen, in jeder Lebenslage. Dafür stehe ich verbindlich und verlässlich“, so Müller. Der CSU-Ortsvorstand steht geschlossen hinter dem Vorschlag. Fraktionssprecher Peter Bullinger sagt: „Konrad Müller lernt schnell und packt an. Er analysiert, und entscheidet, wenn es nötig ist. Genau das braucht unsere Stadt und die Ortsteile jetzt.“

Barbara Mayr-Roßkopf, stellvertretende Ortsvorsitzende, ergänzt: „Er hört zu, bleibt sachlich, kümmert sich um die Anliegen der Menschen und hält Wort. Das schafft Vertrauen und gibt Zuversicht in bewegten Zeiten.“ Andrea Grygiel, ebenfalls stellvertretende Vorsitzende, betont: „Konrad bringt das mit, was heute entscheidend ist: Klarheit, Haltung und den Mut, Verantwortung zu übernehmen im Rathaus wie im Alltag.“

Der 33-jährige Bauleiter ist zweifacher Vater

Konrad Müller ist 33 Jahre alt, von Beruf Bauleiter, verheiratet, zweifacher Vater und seit Jahren fest in Monheim und den Ortsteilen verankert: als Stadtrat, CSU-Ortsvorsitzender, Vorsitzender des VdK mit über 650 Mitgliedern sowie langjährig engagiert bei der Feuerwehr, in kirchlichen Verbänden (Kirchenverwaltung Monheim, Diözesanrat im Bistum Eichstätt uvm..) und in zahlreichen weiteren Vereinen. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen nicht irgendwann, sondern jetzt. Unsere Stadt braucht neue Energie, eine Verwaltung auf Augenhöhe und jemanden, der zuhört, entscheidet und die Dinge verlässlich voranbringt“, sagt Müller. (AZ)