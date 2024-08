Kontrolle der Polizei auf B16: Alkohol, Drogen und verbotene Warn-App

Die Polizei hat die Reihe von stationären Kontrollen an übergeordneten Straßen in der Region fortgesetzt. Dieses Mal war die Verkehrspolizei dreieinhalb Stunden lang an der B16 zwischen Erlingshofen und Riedlingen aktiv. Den Beamten ging eine Reihe von Verkehrssündern ins Netz. Die Bandbreite der Verstöße war groß.

Die Gesetzeshüter befanden sich von 6 Uhr bis 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der B16 in Fahrtrichtung Riedlingen. Die Aktion fand im Rahmen der aktuell laufenden Schwerpunktkontrollen statt. Im genannten Zeitraum stoppten die Beamten knapp 60 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die Polizisten überprüften nicht nur die Insassen, sondern auch die Fahrzeuge und die Ladung.

Bei Kontrolle auf B16 fliegen zwei Personen auf, nach denen gefahndet wurde

Die Bilanz sieht laut Pressemitteilung so aus: ein Alkoholverstoß mit knapp 0,8 Promille, ein Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis, eine Anzeige wegen der verbotenen Nutzung einer Warn-App vor Geschwindigkeitskontrollen, eine Anzeige wegen einer mangelhaften Ladungssicherung sowie zwei Fahndungstreffer und Gurtverstöße. Die Polizei kündigt an, in den kommenden Tagen weitere Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen. (AZ)