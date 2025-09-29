Konzert in Niederschönenfeld: Chormusik auf höchstem Niveau

Eine imposante Aufführung in der Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt beglückte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Chorwerken aus Renaissance, Barock und Romantik. Florian Luderschmid als überaus engagierter Initiator und Dirigent verstand es einmal mehr, zusammen mit der Chorgemeinschaft Niederschönenfeld-Feldheim-Regensburg und dem Campus Amoenus-Orchester ein überwältigendes, erhebendes Konzerterlebnis zu gestalten.

Eine imposante Zahl von 70 Sängerinnen und Sängern und 15 Musikerinnen und Musikern füllt an diesem Abend den Altarraum der ehemaligen Klosterkirche in Niederschönenfeld für den Höhepunkt im Konzertjahr des Freundeskreises der historischen Kirchenorgel. Dirigent Florian Luderschmid, im Hauptberuf Regierungspräsident von Oberfranken, als Organist, Sänger und Chorleiter begeisterter Kulturmensch, hat mit leidenschaftlichem Engagement wieder ein großes Ensemble für ein ambitioniertes Programm zusammengeführt. Eingestimmt und mitgenommen in das geistliche Chorkonzert wird das Publikum im vollbesetzten Kirchenraum von Professor Thomas Albus an der Paul Prescher-Orgel. Er spielt eine hinreißende Toccata von Georg Muffat, einem Zeitgenossen des Erbauers der wunderschönen historischen Orgel von 1683.

Höhepunkt beim Konzert in Niederschönenfeld ist das „Gloria in D“

Den Auftakt des äußerst anspruchsvollen Chorprogramms bildet dann das „Kyrie“ aus der „Missa brevis“, 1570 komponiert von Giovanni Pierluigi Palestrina, einem der bedeutendsten Komponisten der Renaissance. In der für Palestrina typischen polyphonen Satztechnik mit ihrer klaren Struktur gelingt es dem Chor, einen fast kontemplativen Klangcharakter voll melodischer Schönheit zu erzeugen. Himmlische Musik, die in der besonderen Atmosphäre und der klaren Akustik des Kirchenraums zu schweben scheint und die Seelen sanft anrührt.

Als Hauptwerk und Höhepunkt des Konzerts folgt eines der beliebtesten geistlichen Vokalwerke aus dem Barock, das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi. Sein berühmtestes kirchenmusikalisches Werk komponierte Vivaldi wohl um 1715 für das Ospedale della Pietà in Venedig, ein Waisenhaus für junge Mädchen. Die vielfältige Komposition vertont den lateinischen Lobgesang „Gloria in excelsis Deo“, eine Preis- und Dankeshymne an Gott nach dem Engelgesang aus dem Lukasevangelium („Ehre sei Gott in der Höhe…“). Nach Art einer Kantate verteilte Vivaldi den Text auf zwölf Sätze von unterschiedlicher Satzart, Tonart und Besetzung. Dirigent Luderschmid versteht es virtuos, für dieses festliche Werk die beiden Solistinnen, den Chor und das Orchester gleichermaßen in den kraftvollen Chorsätzen wie auch in den zarten Solopartien zusammenzuführen.

Auch romantische Werke waren in Niederschönenfeld zu hören

So lassen erhabene Rahmensätze, feinsinnig instrumentierte, kammermusikalische Solopassagen und dramatisch aufgebaute Chorsätze eine strahlende, feierliche Stimmung entstehen. Sopranistin Judith Adldinger, Altistin Annette Kroll und der stimmgewaltige Chor ergänzen sich dabei aufs Schönste. Wundervoll entfalten sich die Ausdruckscharaktere, von bewegenden Beschwörungen im Chorsatz bis zur herzergreifenden Innigkeit des „Domine Deus“ mit dem zärtlichen Dialog zwischen Sopran und Oboe. Momente der stillen Andacht und dann wieder jubelnde Freude berühren die Zuhörerinnen und Zuhörer zutiefst. Nach diesem Hörerlebnis beglückt der Chor mit einem tröstlichen Vertrauenslied von Felix Mendelssohn Bartholdy, der A-cappella-Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“. Dieses romantische Werk vertont Verse aus Psalm 91 und erklingt mit seiner ausgewogenen Harmonik und der süßen Melodie anrührend wie ein Wiegenlied.

Ein weiteres monumentales Werk, die „Missa Sanctorum Apostolorum“ von Johann Valentin Rathgeber, bildet den prunkvollen Abschluss des Konzerts. Benediktinermönch Rathgeber aus dem Kloster Banz war ein genialer klösterlicher Komponist des Spätbarocks, der einen neuen, galanten Stil pflegte. Campus Amoenus-Orchester, Chorgemeinschaft, beide Solistinnen und Tenor Andreas Saal sowie Bass Adrian Hilge vereinen sich unter dem exzellenten Dirigat von Florian Luderschmid zu einer tief berührenden musikalischen Darbietung, die dem hohen Anspruch des Werkes eine überwältigende emotionale Tiefe verleiht. Existenzielle Welten werden durchschritten, mal strahlend, feierlich jubilierend, mal in sich gekehrt, bis zum beschwörenden „Dona nobis pacem“- “Gib uns Frieden“. Eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung, die die ergreifende Frömmigkeit dieser Messe mit vokaler wie instrumentaler Brillanz verbindet. Chormusik auf höchstem Niveau, deren künstlerische und geistliche Strahlkraft mit nicht enden wollenden stehenden Ovationen belohnt wird.