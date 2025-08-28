Kostenlos Obst ernten: So funktioniert das Gelbe Band

Der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich auch 2025 an der Ernteaktion „Gelbes Band“. Baumbesitzer markieren mit einem gelben Band ihre Obstbäume, geben die Früchte damit zur Ernte der Allgemeinheit frei und retten sie so vor dem Verderben. Auch viele Kommunen im Donau-Ries haben sich der Aktion angeschlossen und die Früchte mit gelben Bändern zur Ernte freigegeben.

Im Landkreis fällt in diesem Jahr die Obsternte sehr unterschiedlich aus. Einerseits haben zahlreiche Bäume im vergangenen Jahr sehr viele Früchte getragen und deshalb in diesem Jahr einen nicht so üppigen bis teilweise gar keinen Behang. Andererseits hängen gerade viele Apfel- und Birnbäume, die vergangenes Jahr kaum Früchte getragen haben, voll und warten darauf, geerntet zu werden.

Bäume mit gelbem Band auf Online-Karte

Eine Teilnahme an der Aktion, die auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt wird, ist ganz einfach: Die Baumbesitzer markieren ihre Obstbäume mit einem gelben Band und geben die Früchte so zur Ernte der Allgemeinheit frei. Jeder, der teilnehmen möchte, bringt dafür selbstständig Bänder am Stamm der eigenen Bäume an. Wer ernten möchte, darf dies an markierten Bäumen kostenlos und ohne Rücksprache auf eigene Gefahr tun.

Um großes Suchen zu vermeiden, können interessierte Pflücker die Baumstandorte im Landkreis auf der Homepage des Landratsamtes unter: https://www.donau-ries.de/gartenkultur-und-landespflege/projekte-des-landkreises/gelbes-band finden. Wer als Baumbesitzer seine markierten Bäume der Online-Karte hinzufügen lassen möchte, kann diese der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt (Telefon 0906/74-6131) melden. (AZ)