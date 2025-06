Hubschrauberpilot meldet Unfall an die Polizei

Eine nicht alltägliche Form der Mitteilung eines Verkehrsunfalles erreichte die Polizeiinspektion Donauwörth am Montagabend. Wie die Beamten mitteilen, hatte es zuvor einen dringenden medizinischen Notfall gegeben. Im Rahmen dessen brachte eine Krankenwagenfahrerin den Notarzt eines im Stadtgebiet gelandeten Rettungshubschraubers - unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn - zu einem Anwesen in der Jennisgasse. Während dieser eiligen Anfahrt touchierte der Rettungswagen gegen 21.30 Uhr die Kupferdachverkleidung eines Grundstückes und verursachte Schaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund des medizinischen Notfalls hatte die Fahrerin zunächst keine Möglichkeit, anzuhalten und ihre Personalien anzugeben. Der Hubschrauberpilot allerdings meldete per Funkt den Unfall an die Polizei. Die Beamten sorgten für eine Verständigung zur Schadensregulierung. (AZ)

