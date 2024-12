Die fetten Jahre sind vorbei im Kreis Donau-Ries

Die fetten Jahre sind vorbei - das ließe sich aus Stefan Rößles Bilanz des Jahres 2024 und seinem politischen Ausblick auf das kommende Jahr schlussfolgern. Vor dem Kreistag sagte er am Donnerstagvormittag, dass man sich künftig einige Dinge wohl nicht mehr in der gewohnten Form leisten werden könne. Es gelte in Zukunft, mitunter Abstriche zu machen. In den Fokus nahm der Donau-Rieser Landrat dabei besonders die schier explodierenden Kosten im sozialen Bereich.

Die Situation in der Kreistagssitzung wirkte ein wenig paradox. Einen Tagespunkt vor dem Jahresrückblick des Landrats hatte Klemens Heininger von der Stabsstelle Kreisentwicklung ein beeindruckendes Ranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft präsentiert. Hier nimmt der Landkreis Donau-Ries bundesweit Rang sieben bei den einkommensstärksten Kreisen ein. Doch die Kaufkraft der Bürger ist nicht gleichzusetzen mit der Finanzkraft der Landkreise. Obwohl der Donau-Ries-Kreis auch hier nach wie vor als Musterschüler gilt - er ist noch immer schuldenfrei. Noch ist hierbei ein wichtiges Wort. Denn es ist fraglich, wie lange die schwarze Null noch steht in den Büchern von Kreiskämmerer Martin Müller.

Der soziale Bereich kostet den Landkreis Donau-Ries mehr und mehr

Rößle erwähnte am Donnerstag einmal mehr, dass die Kosten im sozialen Bereich neben eklatant gestiegenen Ausgaben für die Gehälter im öffentlichen Dienst jener Posten sind, der zunehmend Sorge bereitet. Um höchstwahrscheinlich vier Prozent mehr müsse die Bezirksumlage steigen. Diese Umlage sind die Gelder des Landkreises an den Bezirk. Dieser wiederum ist maßgeblich zuständig für Aufgaben im Sozialbereich, etwa bei der Behindertenarbeit. Dies entspreche in Euro einer Summe von zehn Millionen, nicht insgesamt, sondern oben drauf.

Rößle prognostizierte bildhaft ein kaltes, mitunter trübes Wasser, in dem man künftig schwimmen werde - „aber auch im kalten Wasser kann man Olympiasieger werden“. Die Herausforderungen für Kreise und Kommunen seien umfassend, hatte Rößle auch jüngst im Gespräch mit der Redaktion betont. Das Land befinde sich in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser - die Leistungen, die die öffentliche Hand geben könne, seien aber stets abhängig von einer gesunden Ökonomie. Strauchle diese, fließe mit zeitlichem Verzug weniger an Steuermitteln in die Kassen der Kommunen - und letztlich, über die Kreisumlage, auch weniger an die Landkreise. Gleichzeitig verlange allem voran der Bund stets mehr. Hierbei seien ein Mehr an Gesetzen, ein Mehr an Standards und Verordnungen zu erfüllen, was stets Geld koste und Personalaufstockeungen in der Verwaltung nach sich ziehe. Als Beispiel nannte Rößle die stets höher werdenden Sozialstandards. Der Landrat warnte gegenüber der Redaktion: „Wir werden uns nicht mehr alles leisten können.“

Donau-Ries: Schuldenfreiheit gute Ausgangslage für härtere Jahre

Rößle vertrat diese Meinung auch am Donnerstag. Das Land habe sich in den guten Jahren - sprich: den wirtschaftlich starken - einiges gegönnt. Das werde so wohl nicht ewig weitergehen. Dennoch sei die Ausgangsposition für den Landkreis Donau-Ries in dieser aktuell krisenhaften Zeit besser als für die meisten anderen Kreise in Deutschland. Damit meinte er nicht nur die ziemlich einzigartige Schuldenfreiheit. Während vielerorts oftmals zweistellige Millionenbeträge für den Öffentlichen Personennahverkehr und ebenso hohe Defizitausgleiche für Krankenhäuser aufgebracht werden müssen, stehe man hier stabil da. Der ÖPNV koste gut eine Million Euro pro Jahr, das Defizit der kreiseigenen Kliniken und Seniorenheime habe zuletzt 4,8 Millionen Euro betragen - vorher hatten diese Einrichtungen allerdings jahrelang im Plus gestanden.

Letztlich wollte Rößle aber nicht schwarzmalen. Der Landkreis Donau-Ries sei stark, man habe beispielsweise sämtliche Schulbau-Projekte angehen und umsetzen können. Beim Jahrhundert-Hochwasser in diesem Juni hätten die Menschen über eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung gezeigt, wie Krisen bewältigt werden können. Doch die Sorge vor einem herausfordernden Wandel klang immer wieder durch. Der Umgangston sei oft rauer geworden in der Gesellschaft, die internationale Lage zudem schwieriger. Trotzdem - es gelte, zuversichtlich zu bleiben. Mit Bezug auf die erwähnte Kalte-Wasser-Metapher zitierte Rößle den Schwimmer Alexander Popow: „Fühle deinen Weg durchs Wasser, bekämpfe es nicht.“