Kreisstraße an Bernhardisiedlung ist jetzt lange Zeit gesperrt

Hier müssen die Betroffenen für längere Zeit Umwege in Kauf nehmen: Die Kreisstraße auf Höhe der Bernhardisiedlung in Kaisheim ist seit Montag gesperrt. Dort haben die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße begonnen. Zudem wird entlang dieser ein Geh- und Radweg angelegt.

Durch die Baustelle ist die Kreisstraße zwischen Kaisheim und Hafenreut voraussichtlich bis Weihnachten komplett blockiert. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Buchdorf. Dies bedeutet einen Umweg von rund acht Kilometern. Dies betrifft vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Hafenreut. Der Rettungsdienst muss von Donauwörth her dorthin ebenfalls die längere Strecke über Buchdorf auf sich nehmen. Gleiches gilt für die Stützpunktfeuerwehr in Kaisheim. Für die Hafenreuter ergebe sich daraus aber kein Nachteil, erklärt der Kaisheimer Kommandant Roland Schmid. Von Buchdorf und von Leitheim her könnten die dortigen Wehren, die mit Atemschutz ausgestattet sind, das Dorf ebenso schnell erreichen. Der Schulbusverkehr ist laut Drittem Bürgermeister Manfred Blaschek geregelt.

Icon vergrößern Wer von Kaisheim nach Hafenreut gelangen will, muss die Umleitung über Buchdorf fahren. Foto: Wolfgang Widemann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wer von Kaisheim nach Hafenreut gelangen will, muss die Umleitung über Buchdorf fahren. Foto: Wolfgang Widemann

Die Marktgemeinde Kaisheim appelliert an die Verkehrsteilnehmer, die Sperrung zu akzeptieren und nicht verbotene und riskante Abkürzungen über Wald- und Feldwege zu wählen. Damit bringe man sich selbst und andere Menschen unnötig in Gefahr.

Die Bernhardisiedlung bleibt von Kaisheim aus erreichbar. Im zweiten Bauabschnitt, der im Frühjahr 2026 folgen soll, ist aber dieser Abschnitt der Kreisstraße an der Reihe. Dann müssen auch die Bewohner der Bernhardisiedlung über Buchdorf ausweichen, um nach Kaisheim zu gelangen.