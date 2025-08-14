Was war die Ursache für den Tod eines 18-Jährigen in der Donau?

Gut eine Woche nach dem Tod eines 18-Jährigen in Donauwörth dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der junge Mann kam vermutlich am Montag, 4. August, in der Donau ums Leben. Rechtsmediziner obduzierten am Dienstag den Leichnam. Mit Auskünften zum Ergebnis hält sich die Kripo Dillingen aber noch zurück.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Unglück aus. Dessen genaue Umstände liegen aber ein Stück weit im Dunkeln. Das Opfer hielt sich wohl mit einem Gleichaltrigen an jenem Montagabend im Bereich des sognannten Donauspitzes auf. Beide konsumierten offenbar Rauschgift und befanden sich am Fußweg in Richtung Festplatz direkt neben dem Fluss. Der 18-Jährige gelangte zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt anscheinend über die steile, etwa drei Meter hohe Böschung ins Wasser und wurde von der recht starken Strömung mitgerissen.

Die Leiche des 18-Jährigen wurde an der Donau-Staustufe bei Bertoldsheim gefunden

Der Kumpel, der eingeschlafen war, hörte nach eigenem Bekunden Geräusche, möglicherweise auch Rufe, reagierte aber nicht und und ging dann weg. Erst vier Tage später offenbarte er sich. Suchaktionen hatten keinen Erfolg. Am Sonntag entdeckte das Personal der Staustufe Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) etwa 20 Kilometer flussabwärts die Leiche des Vermissten.

Icon Galerie 32 Bilder Seit Montag ist ein junger Mann in Donauwörth verschwunden. Polizei und Rettungskräfte suchen nach dem Vermissten. Es laufen auch Ermittlungen. Hier Bilder von den Geschehnissen.

Die Kriminalpolizei möchte jetzt zwei wesentliche Fragen klären: Unter welchen Umständen starb der 18-Jährige und was war die Todesursache? Hier sollen die Untersuchungen im Rechtsmedizinischen Institut in München eine Antwort bringen. Zu dem, was nach der Leichenschau bislang bekannt ist, will sich der Dillinger Kripo-Chef Michael Lechner „aus ermittlungstaktischen Gründen“ momentan nicht äußern. Man wolle die Resultate weiterer Untersuchungen abwarten. Zudem fänden Vernehmungen statt. Bekanntlich läuft gegen den Begleiter des Opfers ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.

Tod eines 18-Jährigen in der Donau: Polizei bittet weiter um Hinweise

Die Kripo bittet weiterhin um Hinweise. Wer am Abend des 4. August im Umfeld des Zusammenflusses von Donau und Wörnitz in Donauwörth Beobachtungen gemacht hat, soll sich melden. Telefon: 09071/560.