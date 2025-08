Flutpolder: Niederschönenfelder beklagen fehlende Transparenz

Die Gemeinde Niederschönenfeld will einen kommunalen Wärmeplanung aufstellen. Begeisterung löste die Vorlage von Bürgermeister Stefan Roßkopf nicht aus, jedoch steht die Gemeinde bis 30. Juni 2028 gesetzlich in der Pflicht. Viel abgewinnen konnte man der Planung im Gemeinderat nicht: Leitungen wurden bei den Asphaltierungen der jüngeren Zeit nicht verlegt, die Wege für eine zentrale Versorgung wären weit und eine rechtliche Außenwirkung für die Bürger ergibt sich nicht. Von Bürokratiemonster war die Rede.

Die Gemeinde erhält zwar 34.800 Euro „Konnexitätsausgleich“. Der wird zwar die Kosten decken, aber der Plan ist alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die Verwaltung wurde bei einer Gegenstimme beauftragt, die kommunale Wärmeplanung in Auftrag zu geben, und zwar möglichst im Verbund mit zwei weiteren Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (die vierte VG-Gemeinde ist die Planung bereits angegangen).

Gemeinde will riesigen Flutpolder unbedingt verhindern

Ein wesentlich weittragenderes Projekt will die Gemeinde mit allen Mitteln verhindern: einen riesigen Flutpolder, der in ihr Gebiet reicht. Die Bürgermeister Stefan Roßkopf, Sybille Hafner und Martin Stegmair berichteten von informellen Gesprächen. Sie bedauerten, dass das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt die Gemeinde in der Vorplanung nicht beteiligte und beklagten die fehlende Transparenz. Gemeinderat Johannes Hell ergänzte, die Bürgerinnen und Bürger seien sich der Tragweite des Projekts noch nicht bewusst. Bürgermeister Roßkopf wird die Stellungnahmen von drei Landtagsabgeordneten an das Gremium verteilen und die Planung in einer der nächsten Sitzungen öffentlich machen.

Der Heizungstausch von Öl auf Pellets in der ehemaligen Schule sei weitgehend abgeschlossen, berichtete Bürgermeister Roßkopf weiter. Kindergarten und Feuerwehrhaus werden von der neuen, sparsameren Anlage mit versorgt.