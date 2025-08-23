Niedrige Brücke stoppt Krankenwagen in Bäumenheim: Wo sind Hindernisse im Landkreis?

Als eine Autofahrerin in der Bäumenheimer Hauptstraße hinter einem Krankenwagen herfährt, traut sie ihren Augen kaum: An der dortigen Bahnunterführung muss der Sanka plötzlich stoppen. Seine Fahrt ist hier beendet, denn er ist zu hoch und passt nicht unter der Brücke durch. Wie der rot-weiß-gemusterte Markierungs-Balken warnt, beträgt die lichte Höhe an dieser Stelle lediglich 2,50 Meter, doch ein Krankenwagen misst zwischen 2,80 und 3 Metern. „Die Beifahrerin hat noch versucht, das Blaulicht zu entfernen, doch das hat nicht geklappt“, kann die Autofahrerin beobachten.
Bäumenheim/Landkreis Donau-Ries
