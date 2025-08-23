Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Kritische Brücke in Bäumenheim: Warum Rettungswagen nicht durchfahren können

Bäumenheim/Landkreis Donau-Ries

Niedrige Brücke stoppt Krankenwagen in Bäumenheim: Wo sind Hindernisse im Landkreis?

Mit 2,50 Metern hat die Bahnunterführung eine zu geringe Höhe für Rettungswagen. Die Bäumenheimer Stelle ist bekannt. Doch wie sieht es sonst im Landkreis Donau-Ries aus?
Von Barbara Würmseher
    • |
    • |
    • |
    Die Bahnüberführung in der Bäumenheimer Hauptstraße ist mit 2,50 Metern Höhe nicht geeignet für Krankenwagen. Dafür gibt es einen Grund.
    Die Bahnüberführung in der Bäumenheimer Hauptstraße ist mit 2,50 Metern Höhe nicht geeignet für Krankenwagen. Dafür gibt es einen Grund. Foto: Barbara Würmseher

    Als eine Autofahrerin in der Bäumenheimer Hauptstraße hinter einem Krankenwagen herfährt, traut sie ihren Augen kaum: An der dortigen Bahnunterführung muss der Sanka plötzlich stoppen. Seine Fahrt ist hier beendet, denn er ist zu hoch und passt nicht unter der Brücke durch. Wie der rot-weiß-gemusterte Markierungs-Balken warnt, beträgt die lichte Höhe an dieser Stelle lediglich 2,50 Meter, doch ein Krankenwagen misst zwischen 2,80 und 3 Metern. „Die Beifahrerin hat noch versucht, das Blaulicht zu entfernen, doch das hat nicht geklappt“, kann die Autofahrerin beobachten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden