Im Pfarrhof Gempfing startet das neue Kulturprogramm: Messerscharfe Pointen treffen auf kulinarische Magie.

Wenn die Tage kürzer und die Schatten länger werden, wenn die Luft nach Herbst riecht und die ersten Kerzen wieder für gemütliche Atmosphäre sorgen, dann beginnt die Zeit, in der Kultur ein besonders wohliges Zuhause findet. Genau jetzt öffnet auch der Förderverein Gempfinger Pfarrhof wieder seine Türen – mit einem Programm, das Herz und Sinne gleichermaßen anspricht: Musik, Kabarett und Kulinarik laden zu genussvollen Stunden ein. Das erwartet die Gäste im Einzelnen:

Sonntag, 14. September 2025, 11 bis 13 Uhr: Musikalischer Frühschoppen. Für schwungvolle und mitreißende Musik sorgt die Castlehome Jazzband aus Burgheim. Mit Trompete, Klarinette, Saxofon, Posaune, sowie einer Rhythmusgruppe aus Schlagzeug, Piano, Banjo und Kontrabass ist die zehnköpfige Gruppe in der klassischen Dixieland-Formation besetzt. „Unser Herz schlägt im Two-Beat-Rhythmus“, sagt Johannes Hieber, der Leiter der Band, deren Repertoire vom New-Orleans-Jazz bis zum Dixieland mit hinreißenden Improvisationen reicht. – Keine Anmeldung erforderlich.

Freitag, 19. September 2025, 19 Uhr: „Der will nicht nur spielen“ - Kabarett mit HG. Butzko . Mit wortgewaltigen Attacken auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und messerscharfen Pointen trifft der Kabarettist exakt den Nerv der Zeit. Das nötigte auch Dieter Hildebrandt Respekt ab: „Sein Kabarett ist so nachhaltig, dass es einen noch Tage drauf beschäftigt.“ HG. Butzko wurde bereits mit vielen Preisen, wie dem Deutschen oder Bayerischen Kabarettpreis, ausgezeichnet. Sein aktuelles Programm ist eine Mischung aus Infotainment, Gags und Frontalunterricht, wie er selbst sagt.

Sonntag, 12. Oktober 2025, 10.30 Uhr: Matinee mit dem Ensemble La Sfera. Die Musiker des Regensburger Ensembles „La Sfera“ (Claudia Böckel/Barockvioline, Fred Flassig/Barockcello, Wolfgang Kraus/Truhenorgel) sind Spezialisten auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis. Bei ihrem Konzert in Gempfing präsentieren sie Raritäten der Barockmusik. Im Mittelpunkt des Programms stehen – passend zum Rosenkranzmonat Oktober – die Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704). Diese Kompositionen gelten als ein absolut einzigartiges Phänomen in der Musikgeschichte. Heinrich Ignaz Franz Biber war Domkapellmeister in Salzburg und galt als der beste Geiger seiner Zeit.