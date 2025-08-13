Kupfer-Diebe wohl mit zwei Kastenwagen vor Ort

Zu dem Diebstahl einer größeren Menge Kupfer in Donauwörth hat die Polizei neue Erkenntnisse. Offenbar war dort eine überregional agierende Diebesbande am Werk. Die war offenbar mit zwei größeren Fahrzeugen vor Ort.

Wie gemeldet, nahmen die Täter, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen in einem Betrieb in der Straße Am Stillflecken zuschlugen, Kupferkabel im Wert von rund 10.000 Euro mit. Das Material war in einer unversperrten Halle gelagert. Die Kabel befanden sich zum Teil auf Rollen und wogen insgesamt rund zwei Tonnen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fielen in der Nähe des Betriebs zwei Kastenwagen auf - ein weißer und ein dunkler. An ihnen waren jeweils gelbe Kfz-Kennzeichen (Niederlande) angebracht. Die Inspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugtypen und den Nummernschildern machen können, sich zu melden. Ebenso interessieren auch private Aufzeichnungen von Kameras. Telefon: 0906/706670. (AZ)