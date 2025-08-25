Schafbock attackiert Auto in Donauwörth und wird zum Unfallflüchtigen

Ein einigermaßen kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr in Donauwörth. Dabei wurde ein Schafbock zum Unfallflüchtigen. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 56-jähriger Schäfer seine Herde aus Richtung Zirgesheim kommend über Donaubrücke und Augsburger Straße am Feuerwehrhaus vorbei Richtung Ortsausgang zur nächsten Weidefläche. Die Tiere gingen über die Fahrbahn, währenddessen der Verkehr wartete.

Durch die Stöße wurde die Fahrertüre eingedrückt

Plötztlich attackierte ein Schafbock ein stehendes Auto. Das Tier rammte mehrfach seinen Kopf gegen die Fahrertüre eines vor der Feuerwehr längs zur Fahrbahn geparkten SUV eines 35-Jährigen. Durch die Stöße wurde die Fahrertüre eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Eine unbeteiligte Zeugin fertigte Videoaufnahmen von dem Vorfall und informierte die Polizei. Die Beamten sorgten für einen Personalienaustausch mit dem Schäfer zur Schadensregulierung.

Einmalig in der Statistik der Donauwörther Polizei

Dem Schafbock selbst drohen übrigens keine Konsequenzen, obwohl er nach seiner Tat augenscheinlich unbeeindruckt den Ort des Geschehens verließ. Wie die Polizei mutmaßt, könnte sich das Tier im Lack des Autos gespiegelt und seinen vermeintlichen Kontrahenten attackiert haben. Verletzungen zog er sich dabei nicht zu. „Eine solche Unfallflucht ist bisher einmalig in unserer Statistik“, bemerkt Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith. (AZ)