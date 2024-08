Weniger Traktor-Verkäufe: Kurzarbeit bei Agco in Bäumenheim

Nach einem Rekordjahr beim Absatz von Fendt-Traktoren im Jahr 2023 verzeichnet der Landmaschinen-Konzern Agco heuer weniger Bestellungen. Dem Vernehmen nach befindet sich die ganze Branche, in der es in mehrjährigen Phasen bergauf oder bergab geht, gerade in einem gewissen Abwärtstrend. Dies hat nun auch Auswirkungen auf den Agco-Standort Asbach-Bäumenheim. Dort meldete das Unternehmen bereits im Juli für Teile der Belegschaft Kurzarbeit an. Diese soll nach den Werksferien, die nun zu Ende gegangen sind, fortgesetzt werden.

Wolfgang Widemann