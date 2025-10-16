Ladendieb unter Einfluss von Alkohol: Zwei Anzeigen

Gleich zwei Anzeigen auf einen Schlag eingehandelt hat sich der Kunde eines Supermarkts in Mertingen. Um sich Alkohol, Tabakwaren und Süßigkeiten zu besorgen, fuhr der 56-Jährige mit seinem Kleintransporter am Mittwoch gegen 11.45 Uhr zu dem Geschäft im Schmutterfeld. An der Kasse bemerkte der Polizei zufolge das Verkaufspersonal, dass der Mann nur einen Teil der Ware bezahlte und die Süßigkeiten in seiner Tragetasche versteckte.

Beim Verlassen des Supermarkts sprach eine Mitarbeiterin den Verdächtigen an und die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Der Mann räumte ein, vor Antritt der Fahrt entsprechende Getränke konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille.

Neben dem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls erwartet den 56-jährigen aus dem Landkreis München nun auch ein Bußgeldverfahren wegen der Promilletour. Auf den Mann kommen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu. (AZ)