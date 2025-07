Dreiste Masche: Mann wird in Drogeriemarkt zum Ladendieb

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der in einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile in Donauwörth zum Ladendieb wurde. Er soll laut Verantwortlichen des Markts am Freitag, 4. Juli, gegen 15.43 Uhr Produkte in einem Gesamtwert von rund 210 Euro gestohlen haben. Der Täter ging folgendermaßen vor: Er nahm diverse Waren aus der Verpackung und stellte lediglich die Leerpackungen zurück ins Regal. An der Kasse zahlte er später nur einen kleinen Einkauf in bar. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

