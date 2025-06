Ladendieb will zwei Wurstdosen an der Kasse vorbeischmuggeln

Ein 30-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Monheim zwei Dosen Wurstkonserven an der Kasse vorbeischmuggeln, ohne sie zu bezahlen. Da der Mann bereits zuvor beobachtet worden war, wie er seine Beute in einer Umhängetasche verstaute, hatte ein Mitarbeiter des Marktes ein Auge auf ihn. Tatsächlich bezahlte der Kunde zwar weitere Lebensmittel, nicht aber die beiden eingesteckten Wortsdosen im Wert von rund 10 Euro. Der 30-Jährige wurde nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)

