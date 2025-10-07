Icon Menü
Ladendieb steckt in Donauwörth 28 Parfümflacons im Wert von fast 4000 Euro ein.

Donauwörth

Ladendieb stiehlt Parfüms im Wert von knapp 4000 Euro

Der Mann steckt in einem Donauwörther Drogeriemarkt 28 Flacons in seine Jackentasche. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Barbara Würmseher
    In einem Drogeriemarkt in der Donauwörther Donaumeile hat ein Ladendieb zugeschlagen. Er stahl Parfüms im Wert von knapp 4000 Euro.
    In einem Drogeriemarkt in der Donauwörther Donaumeile hat ein Ladendieb zugeschlagen. Er stahl Parfüms im Wert von knapp 4000 Euro. Foto: Roland Furthmair, Symbolfoto

    Zielgerichtet und dreist ging ein Ladendieb vor, als er am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Donaumeile in Donauwörth zugange war: Wie die Polizei mitteilt, betrag er kurz vor 16 Uhr das Geschäft und bediente sich dort in der Parfümerieabteilung. Gezielt steckte er 28 hochwertige Flacons in seine Jackentasche. Danach verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Tatbeute hat einen Wert von knapp 4000 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

