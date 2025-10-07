Ladendieb stiehlt Parfüms im Wert von knapp 4000 Euro

Zielgerichtet und dreist ging ein Ladendieb vor, als er am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Donaumeile in Donauwörth zugange war: Wie die Polizei mitteilt, betrag er kurz vor 16 Uhr das Geschäft und bediente sich dort in der Parfümerieabteilung. Gezielt steckte er 28 hochwertige Flacons in seine Jackentasche. Danach verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Tatbeute hat einen Wert von knapp 4000 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

