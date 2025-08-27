Icon Menü
Ladendiebe erbeuten in Donauwörth Parfüm im Wert von 1500 Euro

Donauwörth

Parfüm-Diebe in Drogeriemarkt machen fette Beute

In einem Drogeriemarkt in Donauwörth erbeuten zwei Ladendiebe unter anderem 14 Männerparfüms. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Ladendiebe haben in Donauwörth eine größere Menge Parfüm gestohlen.
    Zwei Ladendiebe haben in Donauwörth eine größere Menge Parfüm gestohlen. Foto: Charly Höpfl (Symbolbild)

    Das Personal eines Drogeriemarkts im Einkaufszentrum „Donaumeile“ hat der Polizei einen größeren Parfüm-Diebstahl gemeldet. Die Ladendiebe waren bereits am Samstag, 16. August, um 16.12 Uhr aktiv.

    Zwei Unbekannte betraten die Filiale und gingen direkt in den Bereich, in dem sich Männerparfüms befinden. Dort steckten die Täter zielgerichtet 14 hochwertige Düfte der Marke Boss sowie zwei Aftershaves in eine mitgebrachte Tüte. Das Duo verließ den Laden ohne zu bezahlen.

    Die Beute hat einen Wert von rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

