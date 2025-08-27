Parfüm-Diebe in Drogeriemarkt machen fette Beute

Das Personal eines Drogeriemarkts im Einkaufszentrum „Donaumeile“ hat der Polizei einen größeren Parfüm-Diebstahl gemeldet. Die Ladendiebe waren bereits am Samstag, 16. August, um 16.12 Uhr aktiv.

Zwei Unbekannte betraten die Filiale und gingen direkt in den Bereich, in dem sich Männerparfüms befinden. Dort steckten die Täter zielgerichtet 14 hochwertige Düfte der Marke Boss sowie zwei Aftershaves in eine mitgebrachte Tüte. Das Duo verließ den Laden ohne zu bezahlen.

Die Beute hat einen Wert von rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)