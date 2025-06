Ladendiebin wird in Drogeriemarkt auf frischer Tat ertappt

Eine 32-jährige Frau verhielt sich am Montag bei ihrem Einkauf in einem Drogeriemarkt in der Donauwörther Donaumeile derart auffällig, dass eine Taschenkontrolle bei ihr veranlasst wurde. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, fand die Kontrolle gegen 19 Uhr statt und es wurden originalverpackte Kosmetika in einem Gesamtwert von knapp 80 Euro gefunden. Eine verständigte Polizeistreife nahm Strafanzeige wegen Verdachts auf Ladendiebstahl gegen die 32-Jährige auf. Die weitere Folge war ein mehrjähriges Hausverbot durch die Firma. (AZ)

Drogeriemarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kosmetikum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis