Duo stiehlt Waren im Wert von 200 Euro aus Supermarkt

In Donauwörth ist es am Freitagabend in einem Supermarkt im Neurieder Weg zu einem Ladendiebstahl gekommen. Zwei Täter entwendeten gegen 18.40 Uhr gemeinsam Waren im Gesamtwert von 211 Euro. Sie steckten Lebensmittel, Parfums und weitere Artikel in ihre Rucksäcke und Hosentaschen, während sie andere Waren in den Einkaufswagen legten. Einer der Männer entfernte zudem mit einem Cuttermesser die Diebstahlsicherung einer Spirituose und versteckte die Flasche im Rucksack. Anschließend bezahlten beide nur die offen im Wagen liegenden Waren und verließen den Markt mit dem Diebesgut. Die Täter müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen verantworten. (AZ)

