Landesgartenschau 2028 findet in Donauwörth statt

Donauwörth wird die Bayerische Landesgartenschau 2028 ausrichten. Diese Entscheidung verkündete Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber am Mittwoch laut einer Pressemitteilung in München. Glauber: „Landesgartenschauen sind echte Chancen für Bayerns Städte und Gemeinden.“ Sie böten vielfältige Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung. „Donauwörth wird ein großartiger Gastgeber für die Landesgartenschau 2028 sein. Das aussagekräftige Konzept und die Ideen der Stadt haben überzeugt. Eine Landesgartenschau in Donauwörth bietet die einmalige Gelegenheit, grüne Erholungsorte weiterzuentwickeln, neue städtebauliche Akzente zu setzen und Flächen aufzuwerten. Auch die angestoßene Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts zeigt, wie Landesgartenschauen neuen Schwung in kommunale Prozesse bringen können.“ Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré ist begeistert: „Wir werden Landesgartenschau-Stadt – diese Nachricht ist wie ein Sechser im Lotto für uns Donauwörther.“

Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)